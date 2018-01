Deputado rebate acusação de 'projeto chavista' O presidente do PT, deputado estadual Rui Falcão, rebateu o secretário estadual de Meio Ambiente, Bruno Covas, para quem o PT tem um projeto "chavista" e quer dizimar a oposição. "Se eu ficar comentando cada declaração de um secretário, de um candidato que desistiu do seu pleito depois de seis meses de campanha... Tenho coisas mais importantes no País com que me preocupar." Falcão afirmou que o projeto do PT é de "derrota política" dos adversários, e não de "liquidação, nem dizimação". / F.G.