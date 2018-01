Deputado questiona acusações; empresa diz sofrer ameaças

Em nota, o Grupo SEB afirmou que "é vítima de seu antigo colaborador Roberto Grobman, que sistematicamente o ameaça, desde que foram rompidos laços de prestação de serviços com ele".

Segundo a empresa, as ameaças foram relatadas em boletim de ocorrência registrado no dia 5 de fevereiro desde ano. "O Grupo SEB já prestou todos os esclarecimentos sobre o assunto ao Ministério Publico do Estado de São Paulo e é o maior interessado em que seja restabelecida a verdade dos fatos. O Grupo, que foi proprietário da Editora COC, nunca vendeu, prestou serviços ou firmou contratos com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, nem antes, nem durante a gestão de Gabriel Chalita. No período de 2003 a 2007, uma empresa parceira do grupo (a Interactive) realizou vendas à FDE em valor insignificante frente ao faturamento do grupo: foram R$ 2,5 milhões em softwares educacionais. Neste mesmo período, o faturamento do grupo SEB foi de R$ 2,2 bilhões."

A reportagem não conseguiu contato ontem com o analista Roberto Grobman e com o ex-secretário-adjunto e atual prefeito de Santos, Paulo Barbosa (PSDB).