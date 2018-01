Deputado perde em MT cargo de secretário

Henry é réu no processo do mensalão que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) e teve o nome citado no escândalo da Máfia dos Sanguessugas. Henry retornou à Câmara no fim de 2011, depois de deixar a Secretaria de Saúde. Em 13 de janeiro, porém, um ato nomeava o parlamentar novamente para a função.

Sem pedir licença da Câmara, ele atuava como secretário. Teve reuniões com autoridades e assinou atos publicados em diário oficial. Henry negou o acúmulo de cargos e afirmava não estar no exercício da função de secretário. Atribuiu a publicação de atos a erros da Imprensa Oficial do Estado, que o desmentiu.