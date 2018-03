Deputado nega que PDT deixará base O presidente nacional em exercício do PDT, deputado André Figueiredo (CE), negou ontem que o partido deixará a base aliada do governo caso Carlos Lupi se afaste do cargo. Na terça-feira, o líder do partido na Câmara, Giovanni Queiroz (PA), havia dito que "caso o ministro Lupi saia, o PDT também sai do governo".