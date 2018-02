"Já como deputado estadual licenciado, recebi documentos contendo graves denúncias de irregularidades praticadas no governo do Estado de São Paulo que reafirmavam as minhas denúncias anteriores. Cumprindo meu dever, encaminhei a documentação ao ministro da Justiça", escreveu o secretário. Simão Pedro é autor de outras representações enviadas ao Ministério Público, nas quais pedia a investigação do caso.