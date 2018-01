Deputado estadual José Cândido morre aos 69 anos

Morreu na manhã de ontem, aos 69 anos, em São Paulo, o deputado estadual José Cândido (PT). O deputado estava internado desde 12 de janeiro para recuperação de uma parada cardíaca sofrida após cirurgia para retirar a vesícula.

Na Assembleia, Cândido será substituído por Beth Sahão. Ele foi vereador em Suzano, cidade governada por seu filho, Marcelo Cândido.

O corpo está sendo velado no ginásio poliesportivo Paulo Portela, em Suzano, e será enterrado hoje, às 16h, no Memorial do Alto Tietê. Cândido deixa a mulher, cinco filhos e seis netos.