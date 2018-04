Deputado estadual de Rondônia é preso por fazer boca-de-urna

Um deputado estadual de Rondônia foi preso por fazer boca-de-urna e aliciar eleitores em Cacoal, a quase 500 km da capital, em favor do candidato a prefeito da cidade Padre Franco (PT). Néri Firigolo (PT) foi denunciado por fiscais da seção eleitoral e conduzido ao ginásio de esportes pela Polícia Militar, onde vai permanecer até o fim das eleições. Veja também: Confira as imagens da votação pelo Brasil Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Ibope: Veja números das últimas pesquisas Na legislação passada, Néri foi o único parlamentar a ficar de fora do esquema de "Folha Paralela", descoberto pela Polícia Federal, que desviou milhões da folha de pagamento da Assembléia Legislativa de Rondônia.