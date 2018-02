Deputado é acusado de estelionato por ter faltado a show Marco Feliciano é réu no STF pelo crime de estelionato. Segundo denúncia do Ministério Público, o deputado deveria comparecer no dia 15 de março de 2008 a um estádio em São Gabriel (RS) para um show gospel que reuniu 7 mil pessoas. Dona da produtora responsável pelo show, a advogada Liane Pires Marques diz que pagou cachê, transporte e hotel ao pastor, que não compareceu. Feliciano confirmou ao Estado que foi contratado, mas que houve um contratempo e não pôde comparecer. "Dias depois, recebi a intimação. A empresa cobrava R$ 1 milhão de prejuízo. Não paguei, é óbvio. Imagina só! Os familiares (das vítimas) do voo da TAM (desastre ocorrido em 2007) discutem se vão receber R$ 100 mil." E acrescentou: "Adiantaram R$ 8 mil para a viagem. Tentei devolver o dinheiro; não consegui. Tive de entrar na Justiça e já ressarci os prejuízos com correção." / JOÃO DOMINGOS