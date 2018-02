Deputado do PT-PE formaliza renúncia de seu mandato O deputado Maurício Rands (PT-PE) formalizou a renúncia de seu mandato parlamentar com o envio de ofício ao presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS). O documento foi lido na sessão do plenário nesta sexta e, para a renúncia ser efetivada, precisa ser publicada no Diário da Câmara, o que deve acontecer na segunda-feira. Rands renunciou ao mandato e pediu a desfiliação do PT acusando a direção do partido de autoritária por ter anulado as prévias do partido e imposto o senador Humberto Costa (PT-PE) como candidato petista à prefeitura de Recife. As candidaturas de Rands e do prefeito de Recife, João da Costa (PT), que disputaram a prévia, foram retiradas pela direção nacional.