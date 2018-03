Deputado diz que desconhece a construtora O deputado Roque Barbiere (PTB) negou conhecer a Amplie Construções e Serviços Ltda. e disse não saber que os donos são sua irmã e seu cunhado. "Não conheço essa empresa e não converso com meu cunhado há anos", disse. "Deixei de falar com ele depois que ele veio me pedir para ajudá-lo como deputado em coisas impróprias."