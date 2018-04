Deputado critica 'mão pesada de Lula' Pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, o deputado Ivan Valente criticou a forma como o PT desmarcou as prévias na capital. "O que definiu a candidatura em São Paulo foi a mão pesada do Lula. A retirada dos outros candidatos foi feita a contragosto", afirmou ontem à TV Estadão.