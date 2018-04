Depois de guerra na TV, Kassab tem 12 pontos à frente de Marta

O prefeito Gilberto Kassab (DEM) está 12 pontos à frente da candidata Marta Suplicy (PT) na sondagem de intenção de votos, marcando 51% a 39% na pesquisa estimulada, segundo levantamento Ibope contratado pelo Estado e pela TV Globo. Esta foi a primeira pesquisa para o segundo turno depois do reinício do horário eleitoral; foi a campo nos dias 13 e 14 de outubro (segunda e terça) e captou eventuais efeitos dos ataques pessoais feitos por Marta a Kassab desde domingo. Na sondagem estimulada, os indecisos foram apenas 4%, enquanto 6% disseram que pretendem votar nulo ou em branco. Veja também: Enquete: Propaganda de Marta sobre vida pessoal de Kassab prejudicou desempenho? Candidato de Aécio está 18 pontos atrás de peemedebista Ibope aponta Gabeira e Paes em empate técnico no Rio Juiz proíbe Marta de perguntar se Kassab é casado na propaganda da TV e rádio ‘Eu prometo’ traz as promessas de Marta e Kassab Geografia do voto: confira desempenho dos partidos nas eleições Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo Na computação dos votos válidos - que não inclui os eleitores que pretendem votar em branco ou anular -, a pesquisa Ibope apurou 56% a 44% para Kassab. Isso significa que o atual prefeito está agregando 22 pontos porcentuais ao resultado colhido nas urnas, em votos válidos (33,61%). Já Marta (32,79%) está agregando exatamente a metade do número de Kassab - 11 pontos porcentuais. O levantamento do Ibope revelou o alto grau de engajamento do eleitor paulistano na disputa da prefeitura. A pesquisa espontânea apurou números bem próximos da pesquisa estimulada: nela, Kassab conseguiu 48% e Marta chegou a 38%. Nessa apuração, 7% dos eleitores prometeram votar em branco ou anular o voto e os indecisos foram 7% do total; 1% não informou preferência. Escolaridade Na pesquisa estimulada, Kassab chegou à frente de Marta em todos os segmentos de escolaridade, menos entre a dos que têm da 5ª à 8ª séries do ensino fundamental. Nessa faixa, Marta marcou 46% a 44%, em empate técnico. No grupo dos que têm até a 4ª série do ensino fundamental, segmento que historicamente vota com o PT, Kassab está à frente, com 47% a 41%, no limite do empate técnico. Entre os que têm ensino médio, fez 46% a 43%, também em empate técnico. E, dentre os eleitores de curso superior, teve larga vantagem - 68% a 25%. Nos segmentos de renda, Kassab venceu com folga entre os que ganham mais de 5 salários mínimos - 63% a 28%. Ficou à frente, também, entre os que ganham de 2 a 5 salários, marcando 49% a 39%. Marta levou vantagem entre os que ganham menos de 2 mínimos, registrando 51% a 39%. A diretora do Ibope, Márcia Cavallari, disse na terça-feira, 14, que é impossível aferir, pelos resultados da pesquisa, se os ataques da petista tiraram pontos dela própria ou de Kassab. Márcia afirmou que a pesquisa Ibope não pode ser comparada com a pesquisa Datafolha divulgada na semana passada, que deu 17 pontos de vantagem para o prefeito. Os dois institutos, informou, usam metodologias diferentes, o que invalida qualquer tipo de comparação. Márcia explicou que a diferença entre a pesquisa Ibope e a Datafolha da semana passada não é relevante. Ela avaliou que o Datafolha pode ter capturado um momento de maior euforia em razão da vitória de Kassab no primeiro turno e agora pode ter havido um "assentamento" dos números dos candidatos.