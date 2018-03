Denúncias animam oposição a pedir novo impeachment As novas denúncias publicadas no fim de semana devem reforçar o pedido de impeachment contra o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT). Segundo o líder do Democratas no Senado, Demóstenes Torres (DEM-GO), o partido voltará a pedir à Câmara Legislativa do DF o impedimento do governador.