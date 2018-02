Demóstenes se diz vítima de 'provas ilegais' O senador Demóstenes Torres (ex-DEM, sem partido-GO) voltou na tarde de ontem a fazer um discurso no plenário do Senado para dizer que é inocente, na tentativa de evitar a cassação de seu mandato por causa das acusações de ter usado o mandato para defender interesses do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. O discurso de ontem durou 15 minutos e foi totalmente lido. Demóstenes prometeu que fará um discurso por dia até a data de seu julgamento pelo plenário, o que deve ocorrer no dia 11. Como no discurso inaugural dessa estratégia, na segunda, poucos senadores o ouviram. " É preocupante o precedente de tentar cassar um senador com base em provas ilegais", afirmou, para um plateia de apenas sete senadores em plenário.