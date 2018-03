Demóstenes ajudou contraventor até em licitação da Copa

Novas gravações divulgadas ontem complicam ainda mais a situação do senador Demóstenes Torres (DEM-GO), investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e ameaçado de expulsão pela cúpula do seu partido.

Demóstenes recebeu um ultimato do comando do DEM para tentar alguma explicação convicente para o relacionamento com o contraventor Carlinhos Cachoeira. O partido teme enfrentar, em pleno ano eleitoral, mais um desgaste político, após ter sobrevivido ao "mensalão do DEM", que implodiu o governo de José Roberto Arruda no Distrito Federal.

Segundo a revista Época, escutas telefônicas, obtidas com autorização da Justiça, mostram a intensa troca de favores entre o senador e Carlinhos Cachoeira até mesmo em licitações da Copa do Mundo.

Em uma dessas conversas, em 11 de abril de 2011, Demóstenes pediu ajuda a Cachoeira para que um amigo, dono de uma agência de publicidade, vencesse uma licitação em Mato Grosso. A disputa era para a prestação de serviços de marketing relacionados à Copa.

Demóstenes usa o cargo de senador também para ajudar o contraventor a resolver pendências do laboratório Vitapan na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo a Polícia Federal, Carlinhos Cachoeira é um dos donos da empresa farmacêutica.

Escutas obtidas pela revista Veja mostram novamente o senador prestando favores a Cachoeira. Ao receber um pedido para resolver um problema de um colega no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Demóstenes se oferece para falar com a ministra do Meio Ambiente, com quem diz ter uma boa relação. Ao Estado, a ministra Izabella Teixeira disse ter recebido o senador apenas uma vez, durante audiência acompanhada por representantes do Ministério Público, e para tratar de recursos hídricos.

Os grampos obtidos pela revista Veja indicam ainda a proximidade do grupo do contraventor com o gabinete do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), e de Marconi Perillo (PSDB), de Goiás.