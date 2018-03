Democrata foi reeleito com 2,1 mi de votos Procurador de Justiça, Demóstenes Torres ingressou na política em 2002, depois de ter ocupado por três anos o cargo de secretário de Segurança Pública no governo de Marconi Perillo (PSDB), em Goiás. Já estreou nas urnas concorrendo a uma vaga no Senado. E conseguiu. Teve 1,2 milhão de votos. Em 2010, se reelegeu com 2,1 milhões de votos.