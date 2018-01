Demissão foi há 2 semanas Luiz Felipe Denucci foi exonerado do comando da Casa da Moeda no dia 28 de janeiro, após denúncia de irregularidades. Denucci é suspeito de receber propina de fornecedores, por meio de duas empresas, uma em seu nome e outra no nome da filha, no exterior. O Ministério da Fazenda não esclareceu o motivo da demissão.