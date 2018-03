DEM vai pedir afastamento de Agnelo no DF O DEM do Distrito Federal vai pedir o impeachment do governador Agnelo Queiroz (PT) por suspeita de ligação com o desvio de recursos do programa Segundo Tempo, do Ministério do Esporte, pasta que comandou antes de Orlando Silva. O anúncio foi feito ontem pelo líder do partido no Senado, Demóstenes Torres (GO).