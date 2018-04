DEM oficializa apoio a João Henrique em Salvador Como esperado, o DEM oficializou, no início da tarde de hoje, o apoio ao candidato à reeleição à prefeitura de Salvador (BA), João Henrique Carneiro (PMDB). Participaram do evento, além de Carneiro e do presidente peemedebista na Bahia, Lúcio Vieira Lima, o presidente estadual do DEM, Paulo Souto, e o candidato derrotado do partido à prefeitura, Antonio Carlos Magalhães Neto - ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 26,68% dos votos. De acordo com ACM Neto, o apoio é baseado apenas em propostas de governo, sem negociação de cargos. Para selar a aliança, João Henrique assinou um documento no qual se compromete, se for reeleito, a colocar em prática promessas de campanha de ACM Neto, como a criação de um órgão especial de combate à violência e a expansão no número de escolas com aulas em tempo integral na cidade.