DEM oficializa ACM Neto em Salvador Mesmo sem conseguir costurar a "união das oposições", que vem sendo negociada na Bahia desde o início de 2011 entre os três principais partidos de oposição ao governador Jaques Wagner (PT) - DEM, PSDB e PMDB -, o DEM anunciou, ontem, em Salvador, a pré-candidatura do deputado ACM Neto à prefeitura. "Viemos fazer uma convocação, em nome do partido, para que ele aceite disputar a prefeitura", disse o presidente nacional do DEM, senador Agripino Maia (RN), que compareceu com a direção do DEM na Bahia e mais 12 deputados federais da legenda.