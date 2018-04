DEM fecha apoio e Gabeira diz que partido é 'bem-vindo'

Uma reunião do diretório municipal do DEM decidiu na última segunda-feira, por unanimidade, fechar apoio ao candidato do PV à prefeitura do Rio, o deputado federal Fernando Gabeira. Segundo a sua assessoria, Gabeira não participou da reunião , mas foi comunicado da decisão e disse, por meio de sua assessoria, que o apoio é "bem-vindo". Todos os apoios são bem-vindos, desde que sejam respeitados os princípios básicos da campanha, que, neste caso, é a não-ocupação da máquina da Prefeitura por políticos", disse ao estadao.com.br. Gabeira vai disputar o segundo turno da eleição no Rio com Eduardo Paes, do PMDB. O DEM divulgou nota em que recomenda o apoio do partido na segunda fase das disputas nas capitais, "prioritariamente", para PSDB e PPS. Os partidos integram a chapa do deputado. O deputado disse ainda que não haverá loteamento de cargos públicos entre os aliados políticos, caso seja eleito. "Se algum aliado for chamado é porque tem aptidão para o cargo e passado de honestidade", finalizou.