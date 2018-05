DEM espalha bandeiras de Kassab perto de praias no Guarujá

Os paulistanos que viajarem para o Guarujá neste final de semana vão encontrar algo familiar no cenário eleitoral: dezenas de bandeiras do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), espalhadas por pontos estratégicos, próximos ao circuito turístico de praias, restaurantes e hotéis. Idéia do diretório municipal do partido, o objetivo é atingir ao eleitorado da capital que freqüenta a cidade litorânea. Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Ibope: Veja números das últimas pesquisas "A briga está muito acirrada em São Paulo e sempre é uma ajudazinha. Acredito que tudo que vier a somar pode ajudar o Kassab a vencer sim", afirma o presidente do diretório do DEM no Guarujá, Jesus Alves dos Reis. Iniciada de forma modesta há dois finais de semanas, Reis revela que a campanha de Kassab na praia tem despertado tanto a atenção de curiosos que o partido pretende expandi-la a outros municípios da Baixada Santista no segundo turno. "Tive a idéia em cima da hora, no primeiro final de semana as bandeiras não tinham chegado e só trabalhamos com os panfletos, já na semana passada espalhamos 20 bandeiras". No próximo final de semana, o número subirá para 27 bandeiras e a previsão é de que sejam distribuídos 15 mil panfletos. De acordo com Reis, não há desperdício de material e os panfletos são colocados apenas nos pára-brisas dos carros com placas de São Paulo. Todo o material foi enviado pelo comitê de São Paulo, porém as despesas com o pessoal que o distribui, cerca de R$ 3.500, são custeadas pelo DEM do município. "A verdade é que o Guarujá tem uma ligação muito grande com São Paulo, eu diria que o Guarujá é a coirmã de São Paulo", explicou Reis, afirmando que Kassab e a executiva do partido adoraram a idéia. "O Rodrigo Garcia e o Afif Domingos vem muito para cá", completou Reis, há 12 anos no partido, antes PFL. DEM e PT Reis é o atual chefe de Gabinete do prefeito de Guarujá, Farid Madi (PDT), e os Democratas estão na coligação formada por 18 partidos que apóiam sua reeleição. O vice de Madi na nova chapa é o petista Nelson Fernandes, também presidente da legenda no município. Adversários acirrados na capital, PT e DEM estarão lado a lado nos pára-brisas do Guarujá, isso porque, segundo Reis, o mesmo pessoal que distribuirá os panfletos de Gilberto Kassab levará também a propaganda de Farid Madi. O petista Fernandes disse que não sabia que o candidato da capital estava fazendo campanha no litoral e disse que Marta Suplicy (PT) não está precisando de ajuda agora. "Depois que o Farid ganhar no primeiro turno, nós vamos nos dedicar a campanha da Marta aqui também no segundo turno", argumentando que o diretório local não terá custos com a campanha paulistana, pois o partido possui militantes para fazer o trabalho de forma voluntária.