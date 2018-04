DEM e PT cancelam debate Estadão/TV Cultura em SP As coordenações das campanhas dos candidatos Gilberto Kassab (DEM) e Marta Suplicy (PT) cancelaram o debate previamente acertado com o Estado e com a TV Cultura que seria realizado na próxima segunda-feira. O projeto foi divulgado pelo jornal e pela TV no começo desta semana porque havia um acordo com os dois partidos para a realização do evento. Mas os comandos das duas campanhas informaram que, diante do elevado número de solicitações para realização de debates, haviam optado por atender apenas aos convites de três emissoras de TV comerciais: Globo, Record e Bandeirantes. Diante das negativas, e tendo já assumido compromissos públicos com seus leitores e espectadores, com o intuito de contribuir com a discussão qualificada dos problemas da maior cidade do País, as organizações propuseram uma alternativa: a gravação de dois programas especiais Roda Viva. As entrevistas, em que Kassab e Marta seriam sabatinados por uma bancada formada por jornalistas do Estado e da Cultura, iriam ao ar nos dias 20 e 21 de outubro, a partir das 22h10. Essa segunda proposta foi aceita pela coordenação da campanha de Kassab, mas não pelo comando da campanha de Marta. Com a impossibilidade de tratar de forma igual os dois candidatos, o Estado e a Cultura optaram por cancelar a iniciativa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.