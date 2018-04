DEM e PR oficializam hoje apoio no 2º turno em Salvador O DEM e o PR, que formaram a candidatura à prefeitura de Salvador (BA) de Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM) no primeiro turno da eleição, anunciam hoje, oficialmente, quem vão apoiar no segundo turno. A expectativa gira em torno do apoio dos dois à candidatura de João Henrique Carneiro (PMDB), atual prefeito. Nos bastidores, fala-se que a aliança pode ser estendida a uma eventual candidatura do ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima (PMDB), ao governo do Estado, em 2010, contra o atual governador, Jaques Wagner (PT). O PT contra-ataca: o presidente da Executiva Nacional do partido, Ricardo Berzoini, deve chegar à capital baiana amanhã para fortalecer a candidatura de Walter Pinheiro. Está marcada uma reunião com todos os 68 prefeitos eleitos pelo PT no Estado.