DEM admite apoio a Aécio, mas cobra cargos em governos

Desentendimentos nas eleições de 2012 afastaram DEM e PSDB em alguns Estados, levando líderes democratas a defenderem o apoio da sigla a Campos.

O presidente nacional do DEM, José Agripino, marcou uma reunião com Aécio esta semana para se reaproximar do PSDB e cobrar cargos para a sigla nos governos de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, comandados pelo PSDB. O partido quer negociar com o próprio Aécio na presidência do PSDB - e não com Serra. /B.B