'Deltaduto' financiou campanhas eleitorais, aponta investigação da PF O rastreamento do dinheiro injetado pela Delta Construções em empresas de fachada, segundo a Polícia Federal, e ligadas ao esquema do contraventor Carlos Cachoeira revela que a empreiteira carioca montou um "deltaduto" para irrigar campanhas eleitorais. A CPI do Cachoeira, que será instalada hoje no Congresso, vai investigar os negócios do contraventor e seus elos com a construtora e políticos.