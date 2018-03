Delgado afirma que PMDB pode ficar 'hegemônico demais' Candidato à presidência da Câmara, o deputado federal Júlio Delgado (PSB-MG) afirmou ontem que o fortalecimento do PMDB, caso o partido conquiste o comando da Casa e mantenha o controle do Senado, poderá favorecer uma aproximação de sua legenda com a provável candidatura presidencial do senador Aécio Neves (PSDB-MG) em 2014.