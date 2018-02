Delegado é exonerado após e-mail com 'golpe da pirâmide'

Na mensagem, que partiu de sua caixa pessoal às 15h09 de 26 de fevereiro, ele convida os colegas de distintivo a ganhar dinheiro "fácil" e "lícito" por meio do esquema, enquadrado nas delegacias de todo o País como estelionato. Tradicional na praça, o golpe da pirâmide consiste no recrutamento progressivo de pessoas para um programa de investimentos, iniciado por um pequeno grupo. O dinheiro aplicado pelos que chegam por último serve para remunerar os primeiros.

O sistema, porém, é insustentável, pois, em determinado momento, o número de participantes é tão grande que não há quem os compense. Na prática, só lucram os que entram no esquema originalmente e, em geral, bolam o golpe.

Com o título "Oportunidade imediata", o e-mail diz ser possível ganhar "bem mais de R$ 300 mil" com um investimento de apenas R$ 12. Em primeira pessoa e assinado pelo diretor, o texto diz que, para isso, basta convencer mais gente a fazer o mesmo.

Depósito. "Meus amigos, recebi o e-mail abaixo e resolvi pagar para ver. Fiz uma análise do sistema. É a famosa pirâmide, mas com a diferença de que o depósito cai direto na sua conta corrente. E, para dar certo, você só precisa convencer mais pessoas a entrar e investir os doze reais", teria escrito o delegado, acrescentando que o participante não tem nada a perder. "É dinheiro fácil e de forma lícita, e você ainda dá oportunidade para que outros possam prosperar.... Um forte abraço, depois eu conto qual foi o resultado." A mensagem traz ainda depoimento de um suposto pastor que teria enriquecido e a descrição do esquema. Cabe ao participante depositar R$ 2 nas contas de seis pessoas listadas num e-mail que recebeu. Feito isso, o investidor retira o primeiro nome da lista e escreve o seu (com o número da conta bancária) no sexto lugar.

Em seguida, é necessário encaminhar a mensagem para mais gente fazer o mesmo. Para dar "credibilidade" ao programa, o e-mail pede que cada participante anexe os comprovantes dos seus depósitos.

Procurado pelo Estado na semana passada, Cruz negou ter enviado a mensagem e alegou ser "vítima" do esquema. Mas disse que não pediria investigação sobre a violação de sua caixa de mensagens, tampouco sobre o esquema de pirâmide. "Esses inquéritos não dão em nada", justificou.

Os comprovantes anexados mostram que os depósitos foram feitos poucas horas antes de a mensagem ser enviada da caixa de Cruz, na agência bancária que fica no mesmo prédio em que o diretor despacha, no Rio.

O Ministério da Justiça negou que a exoneração tenha relação com o e-mail. No entanto, fontes da pasta informaram que, após ser informado do fato, Cardozo considerou a presença do delegado insustentável.