Delator vincula deputados a propina Ao pedir que o inquérito do cartel fique em São Paulo, o Ministério Público Federal afirmou: "Os nomes de deputados estaduais e federais são citados (por Rheinheimer) apenas no âmbito do Projeto Boa Viagem (compra de 384 vagões da CPTM) como supostos beneficiados de propinas, embora conste o relato de pagamentos ilegais, generalizados, em pelo menos 3 projetos - nestes casos não há nenhuma acusação direta de que tais autoridades fossem beneficiárias de propina."