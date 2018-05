'Deixem se matarem', diz Marta sobre disputa entre adversários

A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, voltou nesta quinta-feira, 25, a demonstrar tranqüilidade com relação a sua ida ao segundo turno da eleição municipal. "Eu estou preparada para ganhar a eleição", avaliou, aproveitando para ironizar a disputa entre seus adversários Geraldo Alckmin (PSDB) e Gilberto Kassab (DEM). "Deixem os adversários lá se matarem, faltarem ao respeito um com o outro, serem truculentos, desrespeitarem a população, que não está interessada nessa briga", disse, após fazer uma visita ao comércio de Brasilândia, na zona norte da capital. Veja também: Veja a cronologia da briga entre Alckmin e Kassab Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Marta tem 37%; Alckmin e Kassab estão empatados, diz pesquisa Ibope: Veja números das últimas pesquisas Marta voltou a ironizar a possibilidade da participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) no segundo turno. Para ela, "seria ótimo" se a disputa se tornasse um embate entre Fernando Henrique e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Ia ser de dez a zero", provocou. Ela disse não estar preocupada com o aumento do tom de seus adversários na reta final da eleição. "Não estou me preparando", disse, referindo-se à participação de FHC e o governador José Serra (PSDB) na campanha. "Não tem o que se preparar, a campanha é todo o dia."