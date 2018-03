Defesa do senador quer que STF pare investigações A defesa do senador Demóstenes Torres (GO) pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal que suspenda as investigações contra o parlamentar por suspeita de envolvimento com Carlinhos Cachoeira. O pedido será decidido em breve pelo ministro Ricardo Lewandowski, relator do inquérito. O advogado do senador, Antonio Carlos de Almeida Castro, também pediu a suspensão das diligências determinadas por Lewandowski, entre as quais a quebra do sigilo bancário do senador.