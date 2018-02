Defender aposentadoria é legítimo, diz vice da Casa

"Não é manobra. Existe uma defesa, e é legítimo da democracia, de que o deputado José Genoino tenha seu processo de aposentadoria avaliado - convalidado ou negado - antes do processo de cassação", afirmou Vargas, em entrevista à Rádio Estadão. "Antes de acontecer o pedido de prisão, ele sofreu um grave acidente coronário e fez um pedido de aposentadoria. E esse pedido ainda não foi avaliado de forma conclusiva.

Ao adiar a abertura do processo de cassação, a Mesa Diretora da Câmara decidiu pedir à Justiça autorização para uma nova perícia médica, a fim de acelerar o trâmite sobre a aposentadoria de Genoino. Se aprovada, ela garantiria ao parlamentar o valor integral do salário de deputado (R$ 26,7 mil).

Além de criticar a ordem do Supremo Tribunal Federal de prender Genoino, Vargas comparou a situação do correligionário à de José Janene (PR), ex-líder do PP na Câmara que também se tornou réu no processo do mensalão, mas morreu em 2010. A diferença é que Janene primeiro foi absolvido pelo plenário, no processo de cassação, no início de dezembro de 2006. No último dia daquele ano, foi concedido o direito à aposentadoria - Janene também sofria de problemas no coração.