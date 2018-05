Decisões anteriores fortalecem liminar de Rosa Weber O problema jurídico com o qual Rosa Weber teve de lidar ontem se instalou a partir de postura inédita da presidência do Senado de tentar incluir assuntos como o cartel de trens em São Paulo e as obras do Porto de Suape, em Pernambuco, no rol de objetos da CPI da Petrobrás. A decisão da ministra do Supremo, ainda liminar, suspendeu a decisão do presidente do Senado em dois pontos: na submissão do pedido de instauração de CPI ao plenário do Senado e na ampliação do objeto de investigação.