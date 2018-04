Decisão na Conab fica para depois da reforma

Para não desencadear uma crise entre partidos da base aliada, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro (PMDB), decidiu consultar antes o líder do PTB, deputado Jovair Arantes (GO), antes de selar o futuro do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Evangevaldo Moreira dos Santos, apadrinhado do petebista.

Amigo pessoal da presidente Dilma Rousseff, Mendes Ribeiro resolveu "congelar" a demissão do presidente da estatal, ligada à pasta da Agricultura, até meados de janeiro. A estratégia evita mudanças no segundo escalão antes que a presidente decida por mudar as cadeiras na Esplanada dos Ministérios.

Evangevaldo, apadrinhado político do líder do PTB, foi denunciado pelo Ministério Publico Federal em Goiás por envolvimento com uma quadrilha que fraudava exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

De acordo com a denúncia, em 2006, quando era presidente da Agência Ambiental naquele Estado, ele foi flagrado em conversas telefônicas interceptadas com autorização judicial repassando informações sigilosas do concurso da OAB para facilitar a aprovação de João José de Carvalho Filho, seu subordinado na época. O atual presidente da Conab era, segundo o MP, amigo dos membros da quadrilha que fraudava a prova.

Ao longo desta semana, Evangevaldo não procurou Mendes Ribeiro pessoalmente para dar explicações sobre o caso. Segundo fontes, o presidente da Conab teria apenas telefonado ao ministro na quarta-feira, mas não conseguiu falar com o superior, que já estava irritado com a situação.

Faxina. Durante a crise na Agricultura, a limpeza na Conab foi colocada como prioridade no processo de faxina. Evangevaldo entrou na lista de demissionários, mas acabou sobrevivendo.

Na Conab, o loteamento entre os partidos foi maior. Toda a estatal foi dividida entre PMDB, PT e PTB - que não tem um ministério, mas contentou-se com a presidência da estatal, dona de orçamento de R$ 2,8 bilhões.

No auge da faxina, que culminou na demissão do então ministro Wagner Rossi, o primeiro demitido na Conab foi Oscar Jucá Neto, que ocupava a diretoria financeira. Irmão do líder do governo no Senado, Romero Jucá (RR), ele determinou o pagamento de R$ 8 milhões a uma empresa de silos, mas a verba era destinada à compra de alimentos.

O loteamento na Conab preocupou Dilma. A presidente fez chegar a auxiliares a ordem de que todo indicado para a estatal deveria ser técnico.