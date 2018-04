Debate entre Marta e Kassab prossegue com acusações O último debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM) e Marta Suplicy (PT) antes do segundo turno, prossegue neste momento nos estúdios da TV Globo, na Capital, com acusações mútuas. Acompanhe abaixo o conteúdo do debate até agora: A candidata Marta Suplicy (PT) mantém a estratégia de associar a imagem do atual prefeito, Gilberto Kassab, a de Celso Pitta. Em uma pergunta sobre educação feita pelo candidato do DEM, Marta afirmou que Pitta e Kassab "deixaram um hecatombe na educação. Não tinha creche, não tinha CEU, não tinha nada". "Você e o Pitta fizeram as escolas de lata. Vocês podiam ter resolvido isso, mas trouxeram para a minha gestão", disse. Marta Suplicy diz que Gilberto Kassab não investiu no transporte público como deveria, "não fez os cinco corredores de ônibus que prometeu" e poderia ter investido antes no Metrô. O prefeito diz que vai investir R$ 1 bilhão e já destinou metade desse valor. "A frustração da candidata é que eu estou fazendo e ela não fez. Eu coloquei dinheiro no Metrô. Estou fazendo corredor como deve ser feito. Recuperamos a CET. Tenho humildade para reconhecer os desafios que não foram superados. Ainda bem que a ex-prefeita reconhece que ampliamos o Bilhete Único. Sou o prefeito e estou fazendo", finalizou.