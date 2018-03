DEBATE: aumentar subsídio é a melhor solução?

Sim

Flamínio Fichmann

Sou a favor da redução do valor da tarifa efetiva usando gratuidade, como o bilhete único, e aumentando o subsídio. Quando não há subsídio no transporte quem paga são os outros. A Prefeitura tem bastante dinheiro e há possibilidade de remanejamento dos valores aplicados. Se a população reivindicou e sinalizou a questão do transporte como questão prioritária, o governo tem de ser sensível à população e alterar a verba. É uma reivindicação nacional.

* Flamínio Fichmann é consultor de engenharia de tráfego

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não

Marcos Bicalho

A Prefeitura pode diminuir a tarifa sem aumentar o subsídio. Mas a redução deve ser consequência de ações estruturais - e não só cortando custos. Há outros meios que podem ser utilizados, como tirar os carros da rua. A meta não é um transporte barato, e sim com qualidade. É mexer na estrutura.

* Marcos Bicalho é assessor na Associação Nacional dos Transportes Públicos (ANTP)