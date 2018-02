De partido de bases a um partido da ordem

ANÁLISE: Rudá Ricci, cientista político da UFMG e diretor-geral do Instituto Cultiva, em Belo Horizonte, O Estado de S.Paulo

A eleição interna desta semana revela profundas mudanças. A participação direta de Lula e medalhões do partido na convocação de eleitores filiados; a direção quase exclusivamente nas mãos de políticos profissionais; o índice de abstenção, que no Rio de Janeiro foi muito superior a 50%; e as críticas generalizadas de dirigentes sobre um processo desgastante, fratricida e pouco participativo indicam que o partido da participação direta vem se transmutando em partido da ordem. Mais um partido governista.

A legenda que foi baseada nos chamados núcleos de base hoje tem na sua presidência um parlamentar que consegue se reeleger com 70% dos votos, o que demonstra um grande desequilíbrio interno. Cabe destacar que Rui Falcão nunca foi o dirigente mais popular no interior do PT.

Mesmo assim, como parte de uma corrente majoritária, tendo o apadrinhamento dos principais líderes, consegue essa vitória acachapante. O partido da democracia interna se tornou um partido previsível em que a alternância do poder é cada vez mais questionada pelo próprio processo de escolha de seus dirigentes.