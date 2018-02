De cada 7 deputados, 1 faz parte da bancada

Os partidos com maior participação na frente são o PR, o PSC e o PRB. Quase metade das bancadas dessas três siglas somadas é composta de integrantes do grupo religioso.

Onze dos 34 deputados do PR com assento na Câmara estão inscritos na frente, incluindo o líder do partido na casa, Anthony Garotinho (RJ). A legenda agrega um grande número de evangélicos não pentecostais - oriundos principalmente das Igrejas Batista e Presbiteriana, que são denominações de formação mais antigas, conhecidas como históricas.

No PSC, dez de seus 16 deputados estão registrados na frente. Eles são ligados majoritariamente à Assembleia de Deus. De formação pentecostal, essa é a denominação religiosa com maior número de seguidores no Brasil.

No PRB, oito de seus dez deputados militam na frente. O partido é presidido por Marcos Pereira, bispo licenciado da Igreja Universal.

Os demais integrantes da bancada evangélica representam o PMDB (7), o PDT (5), o PSDB (5), o PTB (5), o PSB (3) e outros dez partidos (14).

Parlamentares eleitos pelos Estados do Rio, São Paulo e Minas dominam quase metade da frente, com 32 deputados eleitos. Os parlamentares fluminenses estão entre os campeões de votos nas últimas eleições: Garotinho recebeu 694 mil votos em 2010; Vitor Paulo (PRB) recebeu 157 mil; Eduardo Cunha (líder do PMDB), 150 mil; e Arolde de Oliveira (DEM), 99 mil.

De São Paulo, saíram 12 deputados que se inscreveram na bancada evangélica. Entre eles, estão Jorge Tadeu Mudalen (DEM), ligado à Igreja Internacional da Graça de Deus, e o pastor Marco Feliciano (PSC), presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. / B.B. e R.A.