Datafolha: Quintão lidera em BH com 47% dos votos A primeira pesquisa Datafolha encomendada pela TV Globo Minas e pelo jornal Folha de S. Paulo e divulgada hoje apontou que o candidato Leonardo Quintão (PMDB) está na frente na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte no segundo turno. De acordo com a pesquisa, se as eleições fossem hoje, Quintão teria 47% das intenções de voto e Márcio Lacerda (PSB) teria 37%. Os votos brancos e nulos somam 8%, e os que não sabem chegam a 7%. Considerando-se apenas os votos válidos (que excluem os votos brancos, nulos e indecisos), Leonardo Quintão teria 56% das intenções e Márcio Lacerda 44%. A pesquisa Datafolha foi realizada nos dias 16 e 17 de outubro e entrevistou 1.007 eleitores em Belo Horizonte. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 77321/2008.