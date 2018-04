Datafolha: Paes e Gabeira continuam empatados no Rio Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que os candidatos à Prefeitura do Rio continuam tecnicamente empatados. Fernando Gabeira (PV) aparece na frente com 44% das intenções de voto, ante os 43% apurados na primeira pesquisa do segundo turno e divulgada no último dia 9. Eduardo Paes (PMDB) tem 42% das intenções de voto, também um ponto percentual a mais do que foi divulgado no dia 9. A margem de erro da pesquisa de é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa mostrou também a migração dos votos de Jandira Feghali (PC do B) e de Marcelo Crivella (PRB), que disputaram as eleições no primeiro turno e declararam apoio ao peemedebista. Segundo o Datafolha, 49% dos eleitores de Crivella pretendem votar em Eduardo Paes - na primeira pesquisa eram 39% - e 27% em Gabeira (ante os 33% divulgados dia 9). Já dos eleitores que declararam terem votado em Jandira no primeiro turno, 57% declararam que vão votar em Gabeira (ante os 50% da primeira pesquisa), e 31% em Paes, ante os 35%. Segundo a pesquisa, encomendada pela Rede Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo, os votos em branco e nulos somam 7%, e outros 7% dos entrevistados não responderam ou não decidiram em quem votar. O Datafolha entrevistou 1311 eleitores entre os dias 16 e 17 de outubro.