Datafolha: Paes e Crivella estão empatados no Rio Eduardo Paes (PMDB) e Marcelo Crivella (PRB) dividem a liderança das intenções de votos para a Prefeitura do Rio de Janeiro na pesquisa realizada pelo Datafolha em 4 e 5 de setembro. Paes tem 25% das intenções de voto, enquanto Crivella fica com 21%. Desde a sondagem realizada no início de julho, Paes ganhou 16 pontos porcentuais, e o candidato do PRB teve queda de cinco pontos. Nos dias 21 e 22 de agosto, Paes tinha 17% e Crivella, 20% das intenções de voto. Os candidatos estão empatados em razão da margem de erro do levantamento, de três pontos porcentuais. Jandira Feghali, da coligação "Mudança pra Valer" (PTN-PCdoB-PHS-PSB), registrou queda de 15% para 12% em relação ao último levantamento. A candidata do PCdoB está tecnicamente empatada com Fernando Gabeira, da "Frente Carioca" (PV-PSDB-PPS), com 8% das intenções de voto, e Solange Amaral, da coligação "Experiência e Sensibilidade para Mudar o Rio" (DEM-PTC-PMN), com 7%. Em seguida, estão o candidato da "Frente Rio Socialista" (PSOL-PSTU), Chico Alencar, com 4%; do PT, Alessandro Molon, com 3%; do PDT, Paulo Ramos; e da "Rio Esperança" (PRP-PSC), Filipe Pereira, com 1% cada um. Antonio Carlos (PCO) e Eduardo Serra (PCB) ficaram com menos de 1%. A pesquisa revelou que 18% dos eleitores estão sem candidato e 12% votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 6% ainda não souberam responder. Segundo turno Crivella, da coligação "Vamos Arrumar o Rio" (PR-PSDC-PRTB-PRB), perderia no segundo turno se concorresse com Paes - "Unidos pelo Rio" (PMDB-PP-PSL-PTB) - e com Jandira Feghali. Paes teria 50% dos votos e Crivella, 35%. Dos eleitores consultados, 13% votariam em branco ou nulo e 2% não souberam opinar. Contra Jandira, Crivella ficaria com 37% e a candidata, com 48%, enquanto os votos em branco ou os nulos corresponderiam a 13%, e 1% não se posicionaram. O candidato do PRB é o mais rejeitado entre os candidatos. A parcela de eleitores que não votaria em Crivella passou de 28% no fim de março para 33%. O Datafolha ouviu 944 eleitores entre os dias 4 e 5 de setembro de 2008. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e registrada sob o número RPE 27/2008 no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio de Janeiro.