Datafolha mostra Marina e Dilma empatadas no 1º turno; Marina venceria 2º turno por 10 pontos

A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, deu um salto e agora está empatada com Dilma Rousseff em primeiro lugar no primeiro turno, derrotando a presidente por 10 pontos numa segunda rodada, mostrou pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira.

Dilma e Marina têm 34 por cento das intenções de voto cada, mais do que o dobro de votos do terceiro colocado, Aécio Neves (PSDB), que aparece com 15 por cento. Num segundo turno, a candidata do PSB venceria 50 por cento dos votos, contra 40 por cento de Dilma.

Pesquisa Datafolha divulgada dia 18 mostrava Dilma com 36 por cento, seguida por Marina com 21 por cento e Aécio com 20 por cento. Num segundo turno, Marina e Dilma estavam no limite do empate técnico, com a candidata do PSB à frente numericamente: 47 a 43 por cento.

Nesta semana duas pesquisas tinham mostrado Marina isolada em segundo lugar e derrotando Dilma num segundo turno. Pelo Ibope, Dilma tinha 34 por cento, Marina 29 por cento e Aécio com 19 por cento. Num segundo turno, Marina vencia por 45 a 36 por cento.

O Datafolha ouviu 2.874 pessoas, na quinta-feira e nesta sexta, em 178 municípios do país.

(Por Alexandre Caverni)