Datafolha: Marta lidera disputa em SP Pesquisa Datafolha divulgada hoje confirma a liderança isolada da ex-prefeita Marta Suplicy (PT-SP) nas intenções de voto na disputa pela Prefeitura de São Paulo, com 39% da preferência do eleitorado. A candidata petista aparece na pesquisa 15 pontos porcentuais à frente do segundo colocado, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP), que tem 24% das intenções de voto. Segundo o Datafolha, o candidato tucano estancou a queda na última semana e agora mantém uma diferença de oito pontos porcentuais em relação ao terceiro colocado, o atual prefeito Gilberto Kassab (DEM-SP), que aparece com 16% das intenções de voto nesta semana. O ex-prefeito Paulo Maluf aparece em quarto lugar, com 7% das intenções de voto. Como a margem de erros é de três pontos, para mais ou para menos, o cenário é estável em comparação à pesquisa anterior, realizada nos dias 21 e 22. Em relação à semana passada, Marta - que tinha 41% - sofreu oscilação negativa de dois pontos, assim como Maluf. Kassab teve variação positiva de dois pontos, passando de 14% para 16%, enquanto Alckmin permaneceu com 24%. A estabilização do candidato tucano ocorre após registrar uma queda de oito pontos - de 32% para 24% - entre julho e agosto, segundo o Datafolha. O prefeito Gilberto Kassab, além de ter subido dois pontos porcentuais na última semana, registra queda no seu índice de rejeição, que recuou de 32% para 26%, além do aumento no nível de aprovação ao seu governo (44%). Segundo o diretor-geral do Datafolha, Mauro Paulino, Kassab mantém "tendência de crescimento", mas lembra que 81% dos eleitores de Kassab desconhecem o número do candidato. O Datafolha ouviu 1.082 pessoas ontem. A pesquisa está registrada no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) com número 02100108-SPPE.