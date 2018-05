Datafolha: Lacerda continua à frente em BH, com 41% A nova pesquisa Datafolha sobre a intenção de voto para a prefeitura de Belo Horizonte, divulgada hoje, mostra que o candidato Márcio Lacerda (PSB) continua à frente na corrida. O candidato Leonardo Quintão (PMDB) assumiu o segundo lugar, passando Jô Moraes (PC do B). Segundo levantamento realizado entre ontem e hoje, Lacerda - "Aliança por BH" (PT-PSB-PTB-PP-PR-PV-PMN-PSC-PSL-PTN-PTC-PRP) - passou de 42% das intenções de voto no início do mês para 41%. Quintão, da coligação "Belo Horizonte para Você" (PHS-PMDB), que tinha 12%, em 6 de setembro, passou para 17%. Já Jô Moraes, da aliança "BH é Você" (PCdoB-PRB),caiu de 13% para 12%. Ainda segunda a pesquisa, Sérgio Miranda, da coligação "BH Pode Mais" (PCB-PDT), caiu de 4% para 3% das intenções, enquanto Gustavo Valadares (DEM) recuou de 3% para 2% e Vanessa Portugal - "Frente de Esquerda Socialista" (PSOL-PSTU) - foi de 2% das intenções para 1%. André (PT do B) e Jorge Periquito, da coligação "Certeza de um Futuro Melhor" (PSDC-PRTB), alcançaram 1% na pesquisa divulgada hoje e Pepê (PCO) não chegou a 1%. Os votos brancos e nulos somaram 10% e os indecisos são 12%. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos. Segundo turno Nas simulações de segundo turno, Lacerda venceria seus dois principais concorrentes. Na disputa com Jô Moraes, o candidato do PSB venceria com 57%, enquanto a candidata do PC do B ficaria com 25%. Já com Leonardo Quintão, Lacerda ganharia com 52%, enquanto o candidato do PMDB ficaria com 29% dos votos. O Datafolha ouviu 861 eleitores entre ontem e hoje e a pesquisa foi protocolada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número 67.175/2008.