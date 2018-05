Datafolha: Lacerda consolida liderança em BH O candidato Márcio Lacerda, da coligação "Aliança por BH" (PT-PSB-PTB-PP-PR-PV-PMN-PSC-PSL-PTN-PTC-PRP), está isolado na liderança para a prefeitura de Belo Horizonte, mostrou a pesquisa Datafolha divulgada hoje. Lacerda tem 42% das intenções de voto. Jô Moraes (PCdoB) está em segundo lugar, com 13%, tecnicamente empatada com Leonardo Quintão (PMDB), com 12%. O candidato do PSB dobrou o seu índice de intenções de voto na comparação com o levantamento anterior, realizado nos dias 21 e 22 de agosto, quando tinha 21% das menções. Levando-se em conta o primeiro levantamento, realizado nos dias 23 e 24 de julho, Lacerda subiu 36 pontos percentuais (de 6% para 21%, e de 21% para 42%). Num eventual segundo turno com Jô Moraes - "BH é Você" (PCdoB-PRB) -, o candidato do PSB venceria por 58% contra 25%. Se o segundo turno fosse entre Márcio Lacerda e Leonardo Quintão, da coligação "Belo Horizonte para Você" (PHS-PMDB), Lacerda teria 57% contra 24% do peemedebista. Numa situação em que Jô Moraes disputasse o segundo turno contra Leonardo Quintão, ocorreria um empate: 37% para o candidato do PMDB e 36% para a candidata do PCdoB. Foram ouvidos 845 eleitores nos dias 4 e 5 de setembro de 2008, na cidade de Belo Horizonte. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 62449/2008.