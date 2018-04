Datafolha: Kassab(SP), Lacerda(MG) e empate no Rio Pesquisa Datafolha divulgada no início da noite de hoje mostra que Gilberto Kassab, do DEM, deve ser reeleito prefeito de São Paulo com 60% dos votos válidos (excluídos brancos, nulos e indecisos), contra 40% da candidata do PT, Marta Suplicy. A pesquisa, encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 5.086 eleitores nos dias 24 e 25 de outubro e está registrada no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) sob o nº 044.001.08-SPPE. Em Belo Horizonte, a pesquisa Datafolha mostra Marcio Lacerda, do PSB, com 59% dos votos válidos contra 41% do seu adversário Leonardo Quintão (PMDB). O levantamento ouviu 1.870 eleitores entre os dias 24 e 25 de outubro e está registrada no TRE-MG sob nº 80843/2008. No Rio, a pesquisa Datafolha mostra que a eleição vai ser decidida por uma pequena margem de votos. Considerados apenas os votos válidos, Eduardo Paes (PMDB) aparece com 51%, contra 49% do candidato do PV, Fernando Gabeira. A pesquisa ouviu 2.463 eleitores nos dias 24 e 25 de outubro e está registrada no TRE-RJ sob nº 62/2008.