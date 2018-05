Datafolha: Kassab sobe e alcança Alckmin; Marta lidera

Pesquisa Datafolha publicada hoje pelo jornal Folha de S.Paulo confirma a ascensão do prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, nas intenções de voto em São Paulo. Kassab tem 21% e, pela primeira vez, aparece à frente de Geraldo Alckmin, do PSDB, que tem 20%, embora os dois continuem em empate técnico. A candidata do PT, Marta Suplicy, caiu três pontos porcentuais, mas segue liderando com 37% das intenções de voto. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. Kassab tinha 18% na pesquisa anterior, realizada no início do mês, e cresceu três pontos porcentuais, enquanto Alckmin perdeu dois pontos. A diferença entre Marta e o segundo colocado (Kassab) agora é de 16 pontos. Na pesquisa anterior, quando Alckmin, ocupava a segunda colocação, essa margem era de 18 pontos. Simulações de segundo turno mostram que Kassab está tecnicamente empatado com Marta - 44% contra 48%. Quando a disputa é entre Marta e Alckmin, novo empate: 47% a 47%. Pela pesquisa, Paulo Maluf (PP) tem 8% das intenções de voto, Soninha Francine (PPS) está com 4% e Ivan Valente (PSOL) tem 1%. Os demais candidatos - Ciro Moura (PTC), Levy Fidelix (PRTB), Renato Reichmann (PMN), Anaí Caproni (PCO) e Edmilson Costa (PCB) - têm zero. Nulos, brancos e nenhum candidato somam 4%. Também 4% dos eleitores não souberam responder em quem votariam. O Datafolha realizou 1.099 entrevistas, nos dias 11 e 12 deste mês. O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TRE de São Paulo, com o número 02600108-SPPE. Ibope - O crescimento de Kassab já havia sido indicado ontem por pesquisa Ibope contratada pelo jornal O Estado de S Paulo e Rede Globo. Pelo Ibope, Kassab cresceu 9 pontos porcentuais, subiu de 12% para 21% das intenções de voto e apareceu empatado com Alckmin, que oscilou dentro da margem de erro de 22% para 21%. A pesquisa mostrou também que Marta Suplicy mantém a liderança, mas caiu de 39% para 35% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa Ibope foi registrada na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, sob o registro nº 02400108-SPPE.