Datafolha: Kassab e Alckmin têm 22% e Marta, 37% A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, manteve a liderança na disputa municipal com os mesmos 37% das intenções de voto, mostra pesquisa do Instituto Datafolha e da Rede Globo de Televisão, divulgada hoje pelo telejornal SPTV 2ª Edição. O prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição, e o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, estão empatados, com 22% das intenções. Kassab - "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) - tinha 21% na pesquisa anterior e Alckmin, da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), 20%. O candidato Paulo Maluf (PP) caiu um ponto porcentual, ficando com 7% das intenções. A vereadora Sonia Francine, a Soninha, candidata do PPS, oscilou um ponto para baixo, ficando agora com 3%. O deputado Ivan Valente, candidato da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), continua com 1%. Votos em branco e nulos são 4%, assim como os que não sabem em quem votar. Ciro Moura - "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB) -, Renato Reichmann (PMN), Edmilson Costa (PCB) e Anaí Caproni (PCO) não atingiram 1%. Levy Fidelix (PRTB) não foi citado. Segundo turno Na simulação para o segundo turno, Marta - da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) - e Alckmin estão empatados, com 47%. Na disputa com Kassab, a ex-prefeita tem um empate técnico, com 46% a 45%. No caso do tucano disputar com o democrata, o primeiro venceria com 47%. Kassab ficaria com 40%. A pesquisa ouviu 1.666 eleitores ontem e hoje e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número 02800108. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.