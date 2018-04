Datafolha: Carneiro tem 50% dos votos em Salvador O atual prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro (PMDB), candidato à reeleição, abriu vantagem sobre seu opositor, Walter Pinheiro (PT), segundo a pesquisa Datafolha. De acordo com o levantamento, Carneiro tem 50% das intenções de voto, contra 40% de Pinheiro. A pesquisa foi divulgada no início da noite de hoje pela TV Bahia, afiliada da Rede Globo. Segundo o Datafolha, os votos brancos e nulos somam 7% e os eleitores indecisos são 3%. Foram ouvidos 972 eleitores entre ontem e hoje e a margem de erro é de 3%. No levantamento anterior, divulgado no último sábado, o peemedebista tinha 48% e o petista, 41%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número 41132/2008.