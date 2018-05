Datafolha: Beto Richa, do PSDB, atinge 72% em Curitiba A quarta pesquisa realizada em Curitiba pelo Datafolha, a pedido da Rede Paranaense de Comunicação (RPC), retransmissora da Rede Globo no Paraná, confirma a vantagem do candidato à reeleição pela coligação "Curitiba O Trabalho Continua" (PSDB-PDT-PPS-PSB-DEM-PSL-PSDC-PTN-PP-PR-PRP), Beto Richa, com 72% das intenções de voto. Ele subiu um ponto porcentual em relação à última pesquisa, divulgada no dia 6 de setembro. A candidata da coligação "Curitiba Para Todos" (PT-PHS-PSC-PTC-PRB-PMN), Gleisi Hoffmann, é a segunda colocada com os mesmos 15% somados na pesquisa anterior. A terceira colocação traz um empate entre quatro candidatos - Carlos Moreira (PMDB), Ricardo Gomyde (PC do B), Maurício Furtado (PV) e Fábio Camargo, da coligação "Uma Só Curitiba" (PTB-PRTB). Todos aparecem com 1% das intenções de voto. O candidato Bruno Meirinho, da coligação "Frente de Esquerdas Curitiba" (PSOL-PCB-PSTU), teve menos de 1%, enquanto Lauro Rodrigues (PT do B) não foi citado pelos eleitores. Segundo turno No caso de haver segundo turno entre os dois primeiros colocados, a pesquisa mostrou que Richa venceria Gleisi com 71% dos votos contra 22%. Os votos nulos e brancos subiram de 4% para 5%, enquanto o número dos que não quiseram ou não souberam responder baixou de 6% para 5% em relação à última pesquisa. Foram ouvidos 816 eleitores entre quarta-feira e ontem. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob número 2099/2008.